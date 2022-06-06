Чем занимается муж Ольги Орловой

Ну, а в минувшие выходные уже сам Валерий выдавал замуж свою дочь Яну. Так вот, благодаря этому удалось выяснить, что фамилия Валерия - Масалов и свою предпринимательскую деятельность он вёл в Барнауле.
Так вот сфера его деятельности весьма разнообразна. Его компании занимаются производством химических продуктов, оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, недвижимостью и даже организацией зрелищных мероприятий.
Правда, по большинству открытых отчетов показана минусовая прибыль, но это совсем не значит, что человек беден. Просто так хитро ведет дела.
И свадьба дочери была весьма богата – пели Баста и Мот.