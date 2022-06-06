Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Чем занимается муж Ольги Орловой

Вчера, 13:28
Накануне Ольга Орлова побывала на свадьбе дочери своего мужа, тем самым, рассекретив его личность.

Чем занимается муж Ольги Орловой
Сама Орлова вышла замуж в сентябре прошлого года, но о своем супруге предпочитала не распространяться, лишь сказав, что его зовут Валерий.

Чем занимается муж Ольги Орловой


Ну, а в минувшие выходные уже сам Валерий выдавал замуж свою дочь Яну. Так вот, благодаря этому удалось выяснить, что фамилия Валерия - Масалов и свою предпринимательскую деятельность он вёл в Барнауле.

Чем занимается муж Ольги Орловой


Так вот сфера его деятельности весьма разнообразна. Его компании занимаются производством химических продуктов, оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, недвижимостью и даже организацией зрелищных мероприятий.

Правда, по большинству открытых отчетов показана минусовая прибыль, но это совсем не значит, что человек беден. Просто так хитро ведет дела.

И свадьба дочери была весьма богата – пели Баста и Мот.

Чем занимается муж Ольги Орловой

← Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей Анна Бузова пришла на концерт Ольги Бузовой →

Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ольга Орлова рассказала, что у её мужа есть дочь
Почему супруг Ольги Орловой не носит обручальное кольцо
Ольга Орлова ответила на вопросы о своем браке
Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж
Яна Ясс презентовала трогательный клип на песню "Цветы Лотоса" Песня Яны Ясс под названием “Цветы Лотоса” - баллада, в видеоистории которой каждый найдет что-то свое.
Автор сказок нового времени Мари Мирай рассказала, как заложить программу изобилия в подсознание Подсознание таит в себе все самые важные ответы.
Эзотерик Юлия Ивлиева: Темная сторона человека - для чего она нужна и как преобразовать в ресурс? В каждом из нас уживается две стороны — светлая и темная.
Как Татьяна Лазарева зарабатывает деньги в Испании После скандальных высказываний в адрес страны, Татьяна Лазарева отсиживается за границей, в Испании, где арендует дом.
Анастасия Макеева с мужем отправились на Мальдивы Анастасия Макеева и её четвёртый муж многодетный строитель из Словении Роман Мальков на днях отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Жасмин высказалась об отъезде коллег из России В начале марта Жасмин вместе с детьми улетела из России в Израиль.
Анна Бузова пришла на концерт Ольги Бузовой В последнее время Оля и Аня Бузова периодически сходятся и расходятся, и очередная встреча состоялась на шоу Бузовой старшей.
Чем занимается муж Ольги Орловой Накануне Ольга Орлова побывала на свадьбе дочери своего мужа, тем самым, рассекретив его личность.
Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей Не один год Ольге Кабо завидовали многие женщины.
Где сейчас живет Светлана Лобоада Еще за несколько месяцев до начала спецоперации Светлана Лобода предприняла попытку вернуться на Украину.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.