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Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей

Вчера, 13:25
Не один год Ольге Кабо завидовали многие женщины.

Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей
Вышла замуж за миллионера Разгуляева, родила и дом «полная чаша», однако все это закончилось, когда выяснилось, что у Николая большие финансовые проблемы, которые появились уже давно, но мужчина их скрывал от актрисы. В итоге, Кабо с ним развелась, его признали банкротом, а все их совместно нажитое имущество ушло с молотка в счёт погашения долгов бизнесмена.

Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей


Актрисе удалось спасти квартиру, доставшуюся ей от матери, в ней она вместе с сыном теперь и живёт, сама обеспечивая наследника. Разгуляев не платит алименты на ребёнка, ибо признан официально банкротом.

Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей


За годы брака Ольга Кабо и её экс-супруг нажили немало имущества, которое в итоге досталось кредиторам бизнесмена. Стало известно, что актриса намерена вернуть свою супружескую половину, она обратилась в суд к экс-мужу, финансовому управляющему и Александру Раппопорту, который теперь и является владельцем квартир и машин бывших супругов, с требованием компенсации в размере половины суммы от проданного - 26 миллионов рублей.

Ранее на Кабо набросилась общественность, что, мол, бросила мужа, как только у него закончились деньги. Однако, по словам актрисы, проблемы в браке начались давно и в тот момент, когда она узнала о долгах мужа, пара уже несколько лет не жила вместе, оставаясь официально женатыми и скрывая разлад от публики.

Кстати, между бывшими супругами был заключён брачный договор, так что, Кабо надеется, что это поможет разрешить дело в её пользу.

Ольга Кабо требует у бывшего мужа 26 миллионов рублей

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Ключевые слова: julianews, Ольга Кабо

Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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