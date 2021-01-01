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Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании

Вчера, 20:54
После череды скандалов, связанных с Гарри и его супругой Меган Маркл, их приезд на празднование 70-летнего юбилея правления бабушки Елизаветы, ожидался с особым интересом.

Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании
Надо сказать, что их появление в Лондоне не сопровождалось пышной церемонией. Они прилетели на скромном частном самолете с небольшим количеством охраны, а из аэропорта их забрал автомобиль.

Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании


Любопытно, что когда начались торжества и вся королевская семья появилась на балконе, то Гарри и Меган среди них не было.

Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании


А потом в соборе Святого Павла была служба в честь Елизаветы II. Именно здесь Гарри и Меган впервые встретились с родственниками и смогли пообщаться.

Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании

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Ключевые слова: julianews, Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании После череды скандалов, связанных с Гарри и его супругой Меган Маркл, их приезд на празднование 70-летнего юбилея правления бабушки Елизаветы, ожидался с особым интересом.
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