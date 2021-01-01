Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Полина Уварова попала в больницу с передозировкой

Вчера, 20:35
Молодая актриса Полина Уварова снимается с 5 лет и уже сыграла в без малого 30 картинах, но, видимо, популярность и слава кружат голову.

Полина Уварова попала в больницу с передозировкой
Стало известно, что 17-летняя девушка доставлена в больницу с передозировкой запрещёнными веществами и пока находится в тяжёлом состоянии.

Полина Уварова попала в больницу с передозировкой


Кстати, несколько лет назад в жизни Полины уже был громкий инцидент - она пыталась покончить с собой. Тогда врачам удалось спасти актрису. Уварова объяснила свой поступок тем, что поругалась с друзьями, которые даже удалили её из друзей в соцсетях, этого удара ранимая душа звезды кино не могла пережить. Конечно, тут большие вопросы к родителям артистки, но о них широкой публике практически ничего неизвестно, Полина и её семья ведут замкнутый образ жизни.

Полина Уварова попала в больницу с передозировкой


Напомним, Уварова исполнила роли в таких фильмах, как «Светофор», «Москва. Три вокзала», «Краткий курс счастливой жизни», «Закрытая школа» и другие.

Полина Уварова попала в больницу с передозировкой

← Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления в России Валерий Меладзе рассказал о финансовых проблемах →

Ключевые слова: julianews, Полина Уварова

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Нелли Уварова сообщила, что муж не является для нее авторитетом
Нелли Уварова призналась, что перенесла выкидыш
79-летняя Вера Алентова попала в больницу
Внебрачная дочь Джеки Чана пыталась покончить с собой
Как Меган Маркл и принца Гарри встретили в Великобритании После череды скандалов, связанных с Гарри и его супругой Меган Маркл, их приезд на празднование 70-летнего юбилея правления бабушки Елизаветы, ожидался с особым интересом.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили дом Не так давно папарацци активно следили за тем, как Дженнифер Лопес вместе с риэлторами объезжала особняки в Беверли-Хиллз.
Валерий Меладзе рассказал о финансовых проблемах С началом спецоперации на Украине музыкальная карьера Валерия Меладзе пошла на спад.
Полина Уварова попала в больницу с передозировкой Молодая актриса Полина Уварова снимается с 5 лет и уже сыграла в без малого 30 картинах, но, видимо, популярность и слава кружат голову.
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления в России Учитывая, что дела в Европе у Анны Нетребко начали потихоньку налаживаться, с концертами у себя на родине она решила не рисковать.
Адвокат Эмбер Херд заявил, что у актрисы нет денег, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу Наконец завершились многолетние судебные разборки между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом.
Александр Кержаков собрался жениться Три предыдущих брака Александра Кержакова закончились, мягко говоря, не очень хорошо, но возможно четвертая попытка будет более удачной.
Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон Два года назад в прессе заговорили о том, что нежная встреча Дженнифер Энистон и Брэда Питта на церемонии вручения премии Гильдии Киноактеров США, что-то значит, но, как оказалось, еще за год до этого Брэд сделал бывшей жене роскошный подарок.
Ким Кардашьян не досталось билета на празднование юбилея Елизаветы ll Вчера в Британии праздновали юбилей правления Елизаветы II.
Сэм Асгари высказался о том, что Бритни Спирс потеряла ребенка В прошлом месяце стало известно, что Бритни Спирс ждет ребенка от Сэма Асгари.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.