Полина Уварова попала в больницу с передозировкой

Стало известно, что 17-летняя девушка доставлена в больницу с передозировкой запрещёнными веществами и пока находится в тяжёлом состоянии.Кстати, несколько лет назад в жизни Полины уже был громкий инцидент - она пыталась покончить с собой. Тогда врачам удалось спасти актрису. Уварова объяснила свой поступок тем, что поругалась с друзьями, которые даже удалили её из друзей в соцсетях, этого удара ранимая душа звезды кино не могла пережить. Конечно, тут большие вопросы к родителям артистки, но о них широкой публике практически ничего неизвестно, Полина и её семья ведут замкнутый образ жизни.Напомним, Уварова исполнила роли в таких фильмах, как «Светофор», «Москва. Три вокзала», «Краткий курс счастливой жизни», «Закрытая школа» и другие.