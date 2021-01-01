Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон

Два года назад в прессе заговорили о том, что нежная встреча Дженнифер Энистон и Брэда Питта на церемонии вручения премии Гильдии Киноактеров США, что-то значит, но, как оказалось, еще за год до этого Брэд сделал бывшей жене роскошный подарок.

В феврале 2019 года Энистон отмечала свое 50-летие и тогда Брэд преподнес ей в качестве подарка тот самый особняк, в котором они были счастливы в период своей семейной жизни, а Джен его строила и обустраивала с такой любовью.Как-то, задолго до этого в одном из интервью Энистон посетовала, что при разводе надо было выкупить у Питта его долю, и Питт это услышал.Говорят, что подарок обошелся ему в 79 млн долларов.