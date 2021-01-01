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Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон

Сегодня, 14:34
Два года назад в прессе заговорили о том, что нежная встреча Дженнифер Энистон и Брэда Питта на церемонии вручения премии Гильдии Киноактеров США, что-то значит, но, как оказалось, еще за год до этого Брэд сделал бывшей жене роскошный подарок.

Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон
В феврале 2019 года Энистон отмечала свое 50-летие и тогда Брэд преподнес ей в качестве подарка тот самый особняк, в котором они были счастливы в период своей семейной жизни, а Джен его строила и обустраивала с такой любовью.

Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон



Как-то, задолго до этого в одном из интервью Энистон посетовала, что при разводе надо было выкупить у Питта его долю, и Питт это услышал.

Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон


Говорят, что подарок обошелся ему в 79 млн долларов.

Что Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон

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Ключевые слова: julianews, Брэд Питт, Дженнифер Энистон

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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