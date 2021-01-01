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Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич

Сегодня, 15:20
43-летняя «медиум» Елена Ясевич была победительницей 12 сезона телешоу «Битва экстрасенсов».

Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич
Стало известно, что женщина скончалась, находясь в больнице. По словам подруги Ясевич, у неё были серьезные проблемы с печенью, которая в итоге отказала. Лечиться Елена не считала нужным, ибо была уверена, что обойдётся, а может надеялась на свои «ведьминские» обряды.


Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич


«Лена перенесла два коронавируса, причем, с разницей в короткий период, видимо, разные титры были. Она такой человек — всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров, хоть я и сама не любитель ходить по врачам. Но, когда видишь, что человеку необходимо… Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось», - делится подруга ясновидящей.

Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич


Однако, с очередным приступом организм Ясевич справиться не смог.

«Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание», - рассказала знакомая покойной.

Возможно, стоило все же своевременно обратиться к врачам и не пренебрегать лечением.

Напомним, что в 2018-ом году Елена стала во второй раз мамой. Жалко малышей, которые остались без матери.

Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич

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Ключевые слова: julianews, Елена Ясевич

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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