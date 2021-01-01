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Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз

Сегодня, 15:11
Когда, например, Николай Басков говорит, что ему просто некогда создавать семью и заводить детей, то Евгений Стычкин тихо посмеивается в сторонке.

Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз
Его первый ребенок родился еще в те времена, когда Женя учился в институте. Тогда он встречался с однокурсницей Юлей Жемчуговой, которая и родила ему девочку Соню, но в официальные отношения пара так и не вступила.

Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз


Официально Евгений женился в 2000 году и его супруга пианистка Екатерина Сканави в ближайшие несколько лет родила ему сыновей Алексея, Льва и дочь Александру.

Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз


А потом Стычкин познакомился на съемках фильма «Контракт на любовь» с Ольгой Сутуловой. Правда, в течение еще двух лет он умудрялся жить на две семьи, но в 2009 все же оформил развод с Екатериной, а еще через три года заключил брак с Ольгой. Ну, а их первенец Михаил родился только в 2020 году.


И вот, снова сын, рожденный в День защиты детей 1 июня. Судя по тому, что сообщил об этом Евгений в больничной униформе, сам он на родах если и не присутствовал, то точно был где-то неподалеку.

Так что, наши поздравления многодетному папаше!

Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз

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Ключевые слова: julianews, Евгений Стычкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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