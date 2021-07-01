"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове

Более того, вдова режиссёра ещё и обязана возместить Аркадию судебные издержки в размере 100 тысяч рублей. Но и это не все, Григорян подал к Белоцерковской иск о взыскании 18 миллионов рублей. Мужчина уверят, что эту сумму ему задолжал ещё при жизни Борис Аркадьевич. А раз уж молодая вдова приняла наследство супруга, то должна принять и его долги.По словам источников из окружения Екатерины, её финансовое и моральное состояние оставляет желать лучшего. Наследство после себя Грачевский оставил небольшое, и то, его нужно поделить между всеми детьми, а ещё и активизировалась первая жена, треплющая нервы и толкающая вдову по судам. Так что, взять 18 миллионов женщине будет абсолютно неоткуда, только если продавать всё под чистую. Григорян это прекрасно понимает и ему даже жаль Екатерину и её малолетнего сына, но что же он может сделать?«Конечно, можно отказаться от всего: вот стол переговоров, сели и договорились. Но почему нет ни одного вопроса: «А извинились ли перед вами наследники, которые подали на вас в суд?». Иск на 18 миллионов касается наследства. Когда люди вступают в наследство и принимают имущество, они должны отвечать и по долгам тоже. Так что это не направлено против кого-то конкретно. Очень и очень по-человечески жалко», - со скорбным видом высказался Григорян.Вместе с тем мужчина рад, что «Ералаш» остался за ним и пообещал, что сделает все, чтобы компания «сохранила лицо». А как насчёт своего собственного лица?