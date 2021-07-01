Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове

Сегодня, 14:47
Аркадий Григорян на правах партнера покойного Бориса Грачевского, прибрал к рукам киножурнал «Ералаш».

"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове
Более того, вдова режиссёра ещё и обязана возместить Аркадию судебные издержки в размере 100 тысяч рублей. Но и это не все, Григорян подал к Белоцерковской иск о взыскании 18 миллионов рублей. Мужчина уверят, что эту сумму ему задолжал ещё при жизни Борис Аркадьевич. А раз уж молодая вдова приняла наследство супруга, то должна принять и его долги.

"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове


По словам источников из окружения Екатерины, её финансовое и моральное состояние оставляет желать лучшего. Наследство после себя Грачевский оставил небольшое, и то, его нужно поделить между всеми детьми, а ещё и активизировалась первая жена, треплющая нервы и толкающая вдову по судам. Так что, взять 18 миллионов женщине будет абсолютно неоткуда, только если продавать всё под чистую. Григорян это прекрасно понимает и ему даже жаль Екатерину и её малолетнего сына, но что же он может сделать?

"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове


«Конечно, можно отказаться от всего: вот стол переговоров, сели и договорились. Но почему нет ни одного вопроса: «А извинились ли перед вами наследники, которые подали на вас в суд?». Иск на 18 миллионов касается наследства. Когда люди вступают в наследство и принимают имущество, они должны отвечать и по долгам тоже. Так что это не направлено против кого-то конкретно. Очень и очень по-человечески жалко», - со скорбным видом высказался Григорян.

Вместе с тем мужчина рад, что «Ералаш» остался за ним и пообещал, что сделает все, чтобы компания «сохранила лицо». А как насчёт своего собственного лица?

"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове

← Лолита рассказала о своем возлюбленном Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз →

Ключевые слова: julianews, Борис Грачевский

Количество просмотров: 455
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Не хочет делить наследство": Прохор Шаляпин высказался о вдове Александра Градского
Вдова Бориса Грачевского попала в больницу
Друг Бориса Грачевского требует 18 миллионов рублей у его жены
Первая жена Бориса Грачевского потребовала долю в его наследстве
Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич 43-летняя «медиум» Елена Ясевич была победительницей 12 сезона телешоу «Битва экстрасенсов».
Шакира рассталась с Жераром Пике Шакира и Жерар Пике были вместе с 2010 года, у пары двое детей.
Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз Когда, например, Николай Басков говорит, что ему просто некогда создавать семью и заводить детей, то Евгений Стычкин тихо посмеивается в сторонке.
"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове Аркадий Григорян на правах партнера покойного Бориса Грачевского, прибрал к рукам киножурнал «Ералаш».
Лолита рассказала о своем возлюбленном Несколько лет назад Лолита делилась, что крутит роман с неким бизнесменом, правда, никаких доказательств тому не было.
Дмитрий Назаров госпитализирован Похоже, что последние минуты матча на Кубок страны по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» дорого обошелся страстному болельщику «красно-белых» Дмитрию Назарову.
Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка Знаменитый актёр Джонни Депп одержал оглушительную победу в деле о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.
В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников 28 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии телеканала RU.TV, которая собрала главных звёзд российского шоу-бизнеса.
Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом Много лет назад Анна, которая тогда еще носила фамилию Стрюкова, периодически публиковала в сети фотографии своего молодого человека, но потом все фото удалила.
Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей Полгода назад скончался Александр Градский.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.