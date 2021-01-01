Дмитрий Назаров госпитализирован

Назаров очень болезненно переживает за игру любимой команды, которая в последние годы радует лишь эпизодами. Правда, финал кубка Спартак выиграл, но на последних секундах матча в его ворота был назначен пенальти, который мог перевернуть игру, но все обошлось, и динамовец пробил выше ворот. Так что, концовка была «валидольная».Не удивительно, что Дмитрий Юрьевич был вынужден обратиться к врачам с жалобами на сердце в один из столичных кардиоцентров и был госпитализирован.Сейчас актер должен будет пройти обследование, чтобы понять нужна ли ему операция или нет.Этот футбол до добра не доведет.