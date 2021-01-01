Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Дмитрий Назаров госпитализирован

Сегодня, 14:30
Похоже, что последние минуты матча на Кубок страны по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» дорого обошелся страстному болельщику «красно-белых» Дмитрию Назарову.

Дмитрий Назаров госпитализирован
Назаров очень болезненно переживает за игру любимой команды, которая в последние годы радует лишь эпизодами. Правда, финал кубка Спартак выиграл, но на последних секундах матча в его ворота был назначен пенальти, который мог перевернуть игру, но все обошлось, и динамовец пробил выше ворот. Так что, концовка была «валидольная».

Дмитрий Назаров госпитализирован


Не удивительно, что Дмитрий Юрьевич был вынужден обратиться к врачам с жалобами на сердце в один из столичных кардиоцентров и был госпитализирован.

Дмитрий Назаров госпитализирован


Сейчас актер должен будет пройти обследование, чтобы понять нужна ли ему операция или нет.

Этот футбол до добра не доведет.

Дмитрий Назаров госпитализирован

← Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точ... Лолита рассказала о своем возлюбленном →

Ключевые слова: julianews, Дмитрий Назаров

Количество просмотров: 624
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Валдис Пельш госпитализирован
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему был госпитализирован
Юрий Назаров был госпитализирован
Юрий Назаров госпитализирован
Скончалась победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич 43-летняя «медиум» Елена Ясевич была победительницей 12 сезона телешоу «Битва экстрасенсов».
Шакира рассталась с Жераром Пике Шакира и Жерар Пике были вместе с 2010 года, у пары двое детей.
Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз Когда, например, Николай Басков говорит, что ему просто некогда создавать семью и заводить детей, то Евгений Стычкин тихо посмеивается в сторонке.
"На 18 миллионов": партнер Бориса Грачевского высказался об иске к его вдове Аркадий Григорян на правах партнера покойного Бориса Грачевского, прибрал к рукам киножурнал «Ералаш».
Лолита рассказала о своем возлюбленном Несколько лет назад Лолита делилась, что крутит роман с неким бизнесменом, правда, никаких доказательств тому не было.
Дмитрий Назаров госпитализирован Похоже, что последние минуты матча на Кубок страны по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» дорого обошелся страстному болельщику «красно-белых» Дмитрию Назарову.
Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка Знаменитый актёр Джонни Депп одержал оглушительную победу в деле о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.
В интервью на премии RU.TV Таша Белая сделала заявление для поклонников 28 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась церемония вручения премии телеканала RU.TV, которая собрала главных звёзд российского шоу-бизнеса.
Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом Много лет назад Анна, которая тогда еще носила фамилию Стрюкова, периодически публиковала в сети фотографии своего молодого человека, но потом все фото удалила.
Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей Полгода назад скончался Александр Градский.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.