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Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей

Вчера, 13:46
Полгода назад скончался Александр Градский.

Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей
Поговаривали, что музыкант подозревал, что за его наследство может разразиться нешуточная борьба между детьми от первого брака и молодой вдовой, поэтому составил завещание. Однако, битвы не миновать. Официальными наследниками Градского являются его вдова Марина, которая теперь носит фамилию Градская, двое их общих детей, а также двое взрослых детей артиста от первого брака с Ольгой Градской.

Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей


Но вот, как это часто бывает, урвать кусок захотела и сама бывшая жена. Более того, она уже подала в суд не только на молодую вдову, но и на своих же собственных детей, требуя половину того имущества Александра Борисовича, которое было нажито совместно с ней во времена их брака. Почему они не делили нажитое еще при разводе много лет назад, неизвестно.

Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей


К слову, стоит отметить, что именно Ольга, что называется, бросила артиста, признавшись, что влюбилась в другого мужчину и жить с ним больше не может. Сам он очень страдал по этому поводу и всегда говорил, что бывшая супруга была самой красивой из его возлюбленных. Ну а теперь экс-жена уверяет, что имеет право на богатства, ибо именно в браке с ней Градский и обрёл популярность и деньги, а прожили они вместе 20 лет.

По словам пресс-службы суда, Ольга Градская требует передать ей несколько земельных участков, жилое и нежилое здания и нежилые помещения.

Певец оставил после себя поистине внушительное наследство, сумма которого превышает миллиард рублей. Что касается нежилых зданий и помещений, то их у артиста было много, причём в самом центре Москвы. Логично, что Градский хорошо зарабатывал на их аренде, сдавая под офисы, рестораны, салоны красоты и супермаркеты.

Что ж, суды и разборки «родственничков» обещают быть долгими.

Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей

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Ключевые слова: julianews, Александр Градский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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