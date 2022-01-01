Бывшая жена Александра Градского подала в суд на его вдову и детей

Поговаривали, что музыкант подозревал, что за его наследство может разразиться нешуточная борьба между детьми от первого брака и молодой вдовой, поэтому составил завещание. Однако, битвы не миновать. Официальными наследниками Градского являются его вдова Марина, которая теперь носит фамилию Градская, двое их общих детей, а также двое взрослых детей артиста от первого брака с Ольгой Градской.Но вот, как это часто бывает, урвать кусок захотела и сама бывшая жена. Более того, она уже подала в суд не только на молодую вдову, но и на своих же собственных детей, требуя половину того имущества Александра Борисовича, которое было нажито совместно с ней во времена их брака. Почему они не делили нажитое еще при разводе много лет назад, неизвестно.К слову, стоит отметить, что именно Ольга, что называется, бросила артиста, признавшись, что влюбилась в другого мужчину и жить с ним больше не может. Сам он очень страдал по этому поводу и всегда говорил, что бывшая супруга была самой красивой из его возлюбленных. Ну а теперь экс-жена уверяет, что имеет право на богатства, ибо именно в браке с ней Градский и обрёл популярность и деньги, а прожили они вместе 20 лет.По словам пресс-службы суда, Ольга Градская требует передать ей несколько земельных участков, жилое и нежилое здания и нежилые помещения.Певец оставил после себя поистине внушительное наследство, сумма которого превышает миллиард рублей. Что касается нежилых зданий и помещений, то их у артиста было много, причём в самом центре Москвы. Логично, что Градский хорошо зарабатывал на их аренде, сдавая под офисы, рестораны, салоны красоты и супермаркеты.Что ж, суды и разборки «родственничков» обещают быть долгими.