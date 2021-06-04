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Иосиф Пригожин высказался в поддержку Аллы Пугачевой

Сегодня, 12:51
Иосиф Пригожин не пропускает ни одного скандала в шоу-бизнесе.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Аллы Пугачевой
Он комментирует все мало-мальски значимые события и периодически ввязывается в конфликты с другими знаменитостями.

ВА несколько дней назад произошел резонансный инцидент - Аллу Пугачеву послали матом в бегущей строке на здании телецентра Останкино, и Пригожин уже высказался по этому поводу.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Аллы Пугачевой


"Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто уехавших, приехавших, путешествующих людей заставляет считать предателями. Вот они те самые негодяи", - заявил Иосиф в беседе с Lenta.ru.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Аллы Пугачевой


А вот сама Пугачева отреагировала на произошедшее более спокойно.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Аллы Пугачевой

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Ключевые слова: julianews, Иосиф Пригожин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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