Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку

Люба стала защищаться себя и пса, в результате чего пострадала её нога.У владелицы той самой злобной собаки. Версия произошедшего несколько отличается. Она утверждает, что её трехмесячный французский бульдог выскочил на улицу и чем-то напугал Успенскую, которая принялась хлестать его поводком.Закончилось все это разборками с привлечением местной службы безопасности. Люба грозилась пересажать всех местных нехороших людей. Ну, а эти люди уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому и намерены подать в суд.Вот такая любопытная история приключилась с собаководами любителями 2-го мая этого года.