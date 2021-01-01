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Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку

Вчера, 18:30
Судя по рассказам Любы, она вместе с дочерью и своим йоркширским терьером Джонни вышла погулять, но вот соседская собака на них набросилась.

Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку
Люба стала защищаться себя и пса, в результате чего пострадала её нога.

Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку


У владелицы той самой злобной собаки. Версия произошедшего несколько отличается. Она утверждает, что её трехмесячный французский бульдог выскочил на улицу и чем-то напугал Успенскую, которая принялась хлестать его поводком.

Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку


Закончилось все это разборками с привлечением местной службы безопасности. Люба грозилась пересажать всех местных нехороших людей. Ну, а эти люди уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому и намерены подать в суд.

Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку


Вот такая любопытная история приключилась с собаководами любителями 2-го мая этого года.

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Ключевые слова: julianews, Любовь Успенская

Количество просмотров: 2 015
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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