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"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом

Вчера, 18:16
Актриса Вера Сотникова стоит на пороге совершения преступления, ну или, как минимум, нескончаемых судов.

"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом
И дело вот в чем. Пока актриса болела ковидом, а затем восстанавливалась, у неё появился новый сосед по дому в элитном посёлке Подмосковья. Вот только мужчина выкупил соседний участок аккурат до забора Сотниковой, а там, не небольшом островке, у актрисы располагались коммуникации - септик и столб с счетчиками.

"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом


Новый владелец участка, разумеется, навёл там свои порядки, ибо имеет право. Правда разговор со знаменитой соседкой прошёл в грубой форме и между ними случился конфликт. Мужчина потребовал, чтобы Сотникова убирала свою инфраструктуру: «Значит так, вот этот септик убирайте себе за забор, а то мы его засыпаем», кроме того, теперь доступ к счетчикам для артистки закрыт, так как сосед заложил дверь, построив кирпичную стену. Попасть к приборам не могут и инженеры электросети. Такой расклад Веру Сотникову не устроил, она намерена наказать мужчину.

"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом


«Следующая программа будет называться «Вера Сотникова убила соседа»! Простите, я была толерантна, справедлива, добра. Я сказала: «С этого момента интеллигентная Сотникова заканчивается». Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется. Они просто не знают с кем связались!», - гневно заявляет актриса.

Между тем, наглый сосед поставил вдоль забора с Сотниковой мусорные баки, так что, теперь на участке Веры Михайловны ещё и неповторимый аромат.

Проблему осложняет то, что «наглец» купил прилегающую территорию законно. Но, актрису огорчает тот факт, что с ней никто по-человечески не поговорил перед этим, провернув всё за спиной.

"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом

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Ключевые слова: julianews, Вера Сотникова

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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