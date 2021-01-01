"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом

И дело вот в чем. Пока актриса болела ковидом, а затем восстанавливалась, у неё появился новый сосед по дому в элитном посёлке Подмосковья. Вот только мужчина выкупил соседний участок аккурат до забора Сотниковой, а там, не небольшом островке, у актрисы располагались коммуникации - септик и столб с счетчиками.Новый владелец участка, разумеется, навёл там свои порядки, ибо имеет право. Правда разговор со знаменитой соседкой прошёл в грубой форме и между ними случился конфликт. Мужчина потребовал, чтобы Сотникова убирала свою инфраструктуру: «Значит так, вот этот септик убирайте себе за забор, а то мы его засыпаем», кроме того, теперь доступ к счетчикам для артистки закрыт, так как сосед заложил дверь, построив кирпичную стену. Попасть к приборам не могут и инженеры электросети. Такой расклад Веру Сотникову не устроил, она намерена наказать мужчину.«Следующая программа будет называться «Вера Сотникова убила соседа»! Простите, я была толерантна, справедлива, добра. Я сказала: «С этого момента интеллигентная Сотникова заканчивается». Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется. Они просто не знают с кем связались!», - гневно заявляет актриса.Между тем, наглый сосед поставил вдоль забора с Сотниковой мусорные баки, так что, теперь на участке Веры Михайловны ещё и неповторимый аромат.Проблему осложняет то, что «наглец» купил прилегающую территорию законно. Но, актрису огорчает тот факт, что с ней никто по-человечески не поговорил перед этим, провернув всё за спиной.