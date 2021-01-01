"Весь день ждала твоего звонка": Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своей дочери

Ну а последнее время родственники между собой практически не общаются.Так, Мария Шукшина совершенно не желает разговаривать с матерью и сестрой, кроме того, актриса несколько лет не общается со своей дочерью Анной. Даже с праздниками в семье друг друга не поздравляют.Несколько дней назад актриса Мария Шукшина празднует свой юбилей, ей исполнилось 55. По такому случаю её мама Лидия Федосеева-Шукшина публично к ней обратилась, высказав обиду на то, что та не звонит матери и её не навещает.«Все-таки звони почаще, пожалуйста. Хотя бы ненадолго. Спроси: «Как дела? Как самочувствие, мама?». 9 мая, в День Победы, я весь день ждала твоего звонка. Это же огромный праздник для всего российского народа, и для всего мира. Мне этот великий день особенно дорог, потому что я из Ленинграда, пережила там блокаду. Но ты меня так и не поздравила. И после 9-го не звонишь. Видимо, закрутилась и забыла», - рассуждает артистка, добавляя, что ей очень жаль, что её дочери никак не могут помириться.В заключении Лидия Николаевна призвала Марию вспоминать её добрым словом, молиться за неё, пока она жива. Ну а потом, хотя бы не забывать приходить к ней на могилу.Вот такое обращение по случаю юбилея. Скорее всего, Шукшина никак на него не отреагирует публично.