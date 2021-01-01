Наташа Королева сходила в театр с сыном и его девушкой

На самом деле, уже и в прошлом году Валынкина путешествовала вместе с Королевой по США, но Наташа это старалась не афишировать, хотя это и было очевидно.
Королева долго твердила, что таких подружек у Архипа было много и еще больше будет, но …. Мелисса пока здесь и накануне отправилась вместе с «мамой» и будущим мужем в Большой театр на балет «Дон Кихот».
Более того, она даже была удостоена звания "красавица".
В школе Мелисса, видимо, училась плохо, а Королева ей не объяснила, как правильно зовут героя произведения Сервантеса, так что Мелисса уверена, что он «Дон Киход».
Ключевые слова: Наташа Королева
, julianews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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