Наташа Королева сходила в театр с сыном и его девушкой

На самом деле, уже и в прошлом году Валынкина путешествовала вместе с Королевой по США, но Наташа это старалась не афишировать, хотя это и было очевидно.

Королева долго твердила, что таких подружек у Архипа было много и еще больше будет, но …. Мелисса пока здесь и накануне отправилась вместе с «мамой» и будущим мужем в Большой театр на балет «Дон Кихот».Более того, она даже была удостоена звания "красавица".В школе Мелисса, видимо, училась плохо, а Королева ей не объяснила, как правильно зовут героя произведения Сервантеса, так что Мелисса уверена, что он «Дон Киход».