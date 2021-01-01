Как Лидия Федосеева-Шукшина поздравила Бари Алибасова со свадьбой

В своем микроблоге он уже прошелся по всей этой процедуре, которую иначе, как хайпом не назовешь.Садальский рассказал, что свадьба проходит в квартире Бари в Мерзляковском переулке и там не продохнуть от журналистов! Так что фото с этого действа мы все же увидим.Среди гостей Ольга Шукшина, которая там чуть ли не в роли «посаженной матери», а вот бывшая супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина прислала в качестве подарка 150 000 рублей и обратилась к брачующимся по видеосвязи, пожелав невесте переписать свою квартиру в Луганске на Бари. Так что, с чувством юмора у Лидии Николаевны все в порядке.Ждем продолжения этой истории и главное фото.