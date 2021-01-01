Константин Ивлев рассказал, почему закрыл свои рестораны

Теперь он обычный шоумен, заколачивающий деньги на кулинарных передачах. А ведь еще недавно у него было несколько авторских ресторанов в Москве и по его словам, заведения были не просто успешными, а считались одними из самых успешных и лучших в Столице. Кто так считал? Ну разумеется сам Константин Ивлев, да и то, лукавил, скорее всего. Так как с лёгкостью прикрыл этот «прибыльный» бизнес.Сам телеведущий поделился, что решил уйти из сложного ресторанного дела в телевидение, ибо понял, что там может заработать больше, прилагая меньше усилий. А заниматься и тем и этим не вариант, так как не хватит времени успевать везде.«Спасибо Богу и моему старанию, но те рестораны, которыми я в свое время руководил, это были одни из лучших ресторанов Москвы! Проекты, которыми я руководил, были успешными, так как имелась дисциплина. Прикрыл все, потому что после того, как глубоко начал разбираться в телевидении, понял, что не смогу одной своей упругой задницей сидеть на двух стульях. Я не такой человек — не могу и там делать, и сям делать», - рассуждает Константин.При этом Ивлев не против дополнительного заработка и якобы его даже можно пригласить на подготовку банкетов, в качестве шефа. За то, чтобы он пришёл на кухню и поорал на бегающих в мыле поваров нужно заплатить от миллиона рублей. После чего гости будут торжественно вкушать «блюда от шефа Ивлева».