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Алексей Панин проснулся на улице в Риме

Сегодня, 12:12
На какие деньги существует в Испании Алексей Панин понять сложно, но он всем своим видом пытается доказать окружающим, что у него все отлично.

Алексей Панин проснулся на улице в Риме
На самом деле нет. Как бы Панин не пыжился, но он прекрасно понимает, что заработок есть только в, «ненавистной» ему России и нельзя допустить, чтобы о нем там забыли. Поэтому Лёха с завидным постоянством проворачивает один и тот же трюк - он совершает некий провокационный поступок, например, голое фото, потом с радостью находит его в российских СМИ и начинает их обвинять в том, что им больше не о чем писать, кроме как о нем.

Алексей Панин проснулся на улице в Риме


Вот и в этот раз, он, вроде как, счастливый проснулся на улице Рима.

Алексей Панин проснулся на улице в Риме


Ну, а с утра уже пост на тему – не тем занимаетесь.

- А зачем ты читаешь российскую прессу, Леша? – так и хочется спросить у свободолюбивого Панина.

А ответ такой - потому что в испанской про него ничего не пишут.

Алексей Панин проснулся на улице в Риме

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Ключевые слова: julianews, Алексей Панин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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