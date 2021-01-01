Алексей Панин проснулся на улице в Риме

На самом деле нет. Как бы Панин не пыжился, но он прекрасно понимает, что заработок есть только в, «ненавистной» ему России и нельзя допустить, чтобы о нем там забыли. Поэтому Лёха с завидным постоянством проворачивает один и тот же трюк - он совершает некий провокационный поступок, например, голое фото, потом с радостью находит его в российских СМИ и начинает их обвинять в том, что им больше не о чем писать, кроме как о нем.Вот и в этот раз, он, вроде как, счастливый проснулся на улице Рима.Ну, а с утра уже пост на тему – не тем занимаетесь.- А зачем ты читаешь российскую прессу, Леша? – так и хочется спросить у свободолюбивого Панина.А ответ такой - потому что в испанской про него ничего не пишут.