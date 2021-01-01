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Бари Алибасов собрался жениться

Сегодня, 11:49
О Бари Алибасове в последнее время слышно мало и даже поговаривали, что он перенес инсульт, но, судя по последним новостям у него все в порядке и он даже надумал жениться.

Бари Алибасов собрался жениться
По слухам, остаток своей жизни Бари Каримович решил связать с некой Леной из Донецка, которая ухаживала за ним во время восстановления. Сколько ей лет и как её фамилия не известно.

Бари Алибасов собрался жениться


Примечательно, что ничего об этом бракосочетании не знает и его родной сын Бари, а уж он то всегда был в курсе отцовского хайпа, поскольку частенько его сам и режиссировал.

Бари Алибасов собрался жениться


Ну, а если со свадьбой все правда, то это будет уже 7 брак продюсера. Правда, последние годы Бари Каримовича больше влечет к своему помощнику Сергею Моцарю, которому он и отписал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной и которого женил в тот же день, что и сам женился на Лидии Николаевне.

Бари Алибасов собрался жениться

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Ключевые слова: julianews, Бари Алибасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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