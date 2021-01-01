Бари Алибасов собрался жениться

О Бари Алибасове в последнее время слышно мало и даже поговаривали, что он перенес инсульт, но, судя по последним новостям у него все в порядке и он даже надумал жениться.

По слухам, остаток своей жизни Бари Каримович решил связать с некой Леной из Донецка, которая ухаживала за ним во время восстановления. Сколько ей лет и как её фамилия не известно.Примечательно, что ничего об этом бракосочетании не знает и его родной сын Бари, а уж он то всегда был в курсе отцовского хайпа, поскольку частенько его сам и режиссировал.Ну, а если со свадьбой все правда, то это будет уже 7 брак продюсера. Правда, последние годы Бари Каримовича больше влечет к своему помощнику Сергею Моцарю, которому он и отписал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной и которого женил в тот же день, что и сам женился на Лидии Николаевне.