"Летом: "Татьяна Буланова высказалась о свадьбе с возлюбленным

Мужчина ухаживает за певицей, заботится о ней и чуть ли не сдувает с неё пылинки, но вот замуж не зовёт. Журналисты буквально достали Татьяну с вопросом «когда свадьба?».Певица призналась, что хотела бы, но навязываться Валерию не собирается. Она намекает ему конечно, что неплохо было бы узаконить отношения, но в ответ слышит, что все это формальность, ведь «любовь живёт вечно» или же, что «свадьба будет летом», но каким именно летом жених не уточняет.«Я отвечаю: «Не знаю…» Но в умных книжках пишут про три года. Если так, то у нас есть еще почти полгода, а дальше посмотрим. Раньше я была уверена, что если мужчина не предложил жениться в первый год отношений, то и не предложит. Значит, недостаточно влюблен. Конечно, это обидно, неприятно, но ничего страшного. Валера не был женат. Может быть, думает, что брак — это страшно. Хотя… Он все время мне говорит, что свадьба летом. Каким именно, правда, не уточняет», - сетует певица.Поклонники советуют Булановой разные выходы из ситуации. Наиболее частым является, «послать молокососа подальше», но, многие напротив, считают, что в возрасте Татьяны нет смысла гнаться за свадьбой, мол, живи как есть и наслаждайся моментом. Но конечно, женщине хочется определенности.