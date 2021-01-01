Никита Пресняков рассказал о своем финансовом положении

Внук Примадонны давно организовал свою рок-группу, только навряд ли кто-то сможет назвать хоть одну песню коллектива Multiverse. В основном коллектив выступает в небольших клубах, так что и заработки у Никиты такие же небольшие.Когда совсем пусто, сын Кристины Орбакайте ищет подработки по монтажу, но, бывает, что клиентов нет и тогда ситуация усугубляется. По словам Преснякова, не так давно ему нечем было заплатить за квартиру, уже стали начислять пени и тогда, в безвыходной ситуации, Никита попросил денег в долг у отца, который вскоре ему вернул.Сейчас дела стали обстоять получше, так как парень открыл для себя прелести участия во всевозможных телешоу, то он катался на коньках, то порол Алексея Панина, то делился историями на НТВ-шных передачках типа «Звезды сошлись». Его супруга Алена Краснова между тем нигде не работает и особо не переживает, ибо порой деньжат ей подкидывает папа-миллиардер.Кстати, на днях у Никиты был день рождения, ему исполнился 31 год. По такому поводу супруги устроили скромную вечеринку и концерт Multiverse.