Муж Оксаны Акиньшиной забрал у нее детей

На данный момент актриса путается с Данилой Козловским, при этом до недавнего времени было известно, что она замужем за предпринимателем и меценатом Арчилом Геловани. Возможно, что супруги официально развелись, но достоверных сведений об этом нет.В любом случае, пока Оксана порхает с ухажером Даней, публика гадает, где же в это время её дети? А их, между прочим, трое и все несовершеннолетние. Источники в киношной тусовке поделились, что никакого обременения Акиньшина не чувствует и живёт в своё удовольствие, так как, едва узнав о загулах благоверной с Козловским, Геловани от неё ушёл и забрал обоих детей, поставив ей ультиматум в жесткой форме.К слову, у Арчила есть старший сын от первого брака, которого он также забрал у его матери при расставании.Ну а что касается старшего ребёнка Оксаны - 13-летнего сына Филиппа, которому поставлен диагноз «аутизм», то он уже многие годы воспитывается и живёт с бабушкой, аккурат с тех пор, как артистка вышла замуж за Геловани и родила новых детей. Так что, любвеобильная Акиньшина может не о чем не переживать, все наследники под присмотром.