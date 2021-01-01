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В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 11:00
Официальной информации об Анастасии Заворотнюк от её семьи по-прежнему нет.

В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк
Петр Чернышов вообще редко дает о себе знать, а дочь Анна лишь публикует на своей страничке в социальной сети картинки красивой жизни, так вся информация о происходящем с Анастасией поступает из других источник.

В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк


Несколько месяцев назад с камер наблюдения в базу ГИБДД попало фото, где Петр Чернышов управляет автомобилем, а на соседнем кресле сидит женщина, в которой специалисты опознали Настю.

В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк


Сейчас в сеть попало очередное фото этого автомобиля, полученное таким же способом. Учитывая, что на пассажирском сидении вновь находится Заворотнюк, можно сделать вывод, что лучше ей точно не стало. Она находится в той же полулежащей позе, а её лицо по-прежнему одутловато.

Куда Петр возит жену и способна ли она самостоятельно садиться и выходить из машины, остается вопросом.

В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Заворотнюк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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