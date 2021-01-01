В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

Несколько месяцев назад с камер наблюдения в базу ГИБДД попало фото, где Петр Чернышов управляет автомобилем, а на соседнем кресле сидит женщина, в которой специалисты опознали Настю.
Сейчас в сеть попало очередное фото этого автомобиля, полученное таким же способом. Учитывая, что на пассажирском сидении вновь находится Заворотнюк, можно сделать вывод, что лучше ей точно не стало. Она находится в той же полулежащей позе, а её лицо по-прежнему одутловато.
Куда Петр возит жену и способна ли она самостоятельно садиться и выходить из машины, остается вопросом.