В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышов вообще редко дает о себе знать, а дочь Анна лишь публикует на своей страничке в социальной сети картинки красивой жизни, так вся информация о происходящем с Анастасией поступает из других источник.Несколько месяцев назад с камер наблюдения в базу ГИБДД попало фото, где Петр Чернышов управляет автомобилем, а на соседнем кресле сидит женщина, в которой специалисты опознали Настю.Сейчас в сеть попало очередное фото этого автомобиля, полученное таким же способом. Учитывая, что на пассажирском сидении вновь находится Заворотнюк, можно сделать вывод, что лучше ей точно не стало. Она находится в той же полулежащей позе, а её лицо по-прежнему одутловато.Куда Петр возит жену и способна ли она самостоятельно садиться и выходить из машины, остается вопросом.