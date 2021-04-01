Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию

Когда-то наследник политика был членом его партии и занимал одну из руководящих должностей. Однако, некоторое время назад, Лебедев ушёл из политики и переехал в США.По словам источников, близких к семейству, причиной конфликта между отцом и сыном стал разный взгляд на развитие ЛДПР. Наследник хотел больше полномочий и делал ставку на региональных депутатов, работающих за пределами Столицы, но Жириновский окружил себя московской элитой и своими любимцами, а все решения фракции принимал единолично. В итоге, дорожки родственников разошлись, Лебедев даже не пришёл на похороны отца.Теперь, как сообщают СМИ, бывший политик сменил фамилию и имя. Отныне его зовут Давид Гарсия. Причины такого странного поступка сына Владимира Вольфовича неизвестны. Однако, в 2014 году Жириновский и его семья, включая Лебедева, попали под европейские санкции. С тех пор им был закрыт въезд в Европу, где у самого Игоря, то бишь, Давида, имеется недвижимость в Испании и не только.Так что, со смертью отца-оппозиционера его сын, вероятно, решил перестать страдать по испанским пляжам и своему особняку. Ведь если Игорю Лебедеву пересекать границы было нельзя, то Давид Гарсия может ехать куда угодно. Вот такую изобретательность проявляют лица попавшие под санкции. Кто-то разводится с жёнами, кто-то меняет имя.