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Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию

Вчера, 21:30
У Владимира Жириновского и его старшего сына Игоря Лебедева были непростые отношения.

Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию
Когда-то наследник политика был членом его партии и занимал одну из руководящих должностей. Однако, некоторое время назад, Лебедев ушёл из политики и переехал в США.

Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию


По словам источников, близких к семейству, причиной конфликта между отцом и сыном стал разный взгляд на развитие ЛДПР. Наследник хотел больше полномочий и делал ставку на региональных депутатов, работающих за пределами Столицы, но Жириновский окружил себя московской элитой и своими любимцами, а все решения фракции принимал единолично. В итоге, дорожки родственников разошлись, Лебедев даже не пришёл на похороны отца.

Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию


Теперь, как сообщают СМИ, бывший политик сменил фамилию и имя. Отныне его зовут Давид Гарсия. Причины такого странного поступка сына Владимира Вольфовича неизвестны. Однако, в 2014 году Жириновский и его семья, включая Лебедева, попали под европейские санкции. С тех пор им был закрыт въезд в Европу, где у самого Игоря, то бишь, Давида, имеется недвижимость в Испании и не только.

Так что, со смертью отца-оппозиционера его сын, вероятно, решил перестать страдать по испанским пляжам и своему особняку. Ведь если Игорю Лебедеву пересекать границы было нельзя, то Давид Гарсия может ехать куда угодно. Вот такую изобретательность проявляют лица попавшие под санкции. Кто-то разводится с жёнами, кто-то меняет имя.

Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию

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Ключевые слова: julianews, Владимир Жириновский

Количество просмотров: 2 639
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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