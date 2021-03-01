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Как живет бывшая жена Михаила Ефремова

Вчера, 21:24
Ксения Качалина и Михаил Ефремов развелись в начале 2000-х.

Как живет бывшая жена Михаила Ефремова
У них есть общая дочь Анна Мария Сергей, которая после расставания родителей стала жить с актёром. С матерью девушка не стала поддерживать отношений из-за её пристрастия к спиртному.

В последние годы Качалина нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Известно, что Михаил Ефремов помогал бывшей супруге деньгами, а также оплачивал её счета и еженедельную уборку квартиры. Теперь, пока артист отбывает срок за вину в смертельном ДТП, Ксения вынуждена крутиться сама. Только вот женщина не утруждает себя усилиями, продолжая пить и вести асоциальный образ жизни.

Как живет бывшая жена Михаила Ефремова


Все её доходы - 5 тысяч рублей в месяц от Союза кинематографистов, которые она спускает на сигареты и вино, после чего добывает пропитание в уличных мусорных баках.

Как живет бывшая жена Михаила Ефремова


Журналисты канала НТВ побывали у Качалиной в квартире и ужаснулись хаосу. Всё завалено кучами хлама и бытовых отходов, в которых уже обосновались различные существа.

Бывшая актриса не унывает, но и лечиться от алкоголизма и менять жизнь, судя по всему, не планирует.

Как живет бывшая жена Михаила Ефремова

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Ключевые слова: julianews, Михаил Ефремов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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