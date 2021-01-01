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Сестра Марии Шукшиной сообщила, что та не общается со своей семьей

Вчера, 21:01
Отношения в семействе Шукшиных уже становились предметом обсуждения множества телешоу.

Сестра Марии Шукшиной сообщила, что та не общается со своей семьей
После смерти Василия Шукшина, родственники отдалились друг от друга и практически не общаются, разве что периодически грызутся за имущество, устраивают разборки из-за квартир, денег и внебрачных детей.

Сестра Марии Шукшиной сообщила, что та не общается со своей семьей


Сестры Ольга и Мария и вовсе друг с друга не видят несколько лет. По словам сестры актрисы, та не желает общаться даже с престарелой матерью, никогда к ней не приходит и не звонит, а номер Ольги у Марии в «чёрном списке».

Сестра Марии Шукшиной сообщила, что та не общается со своей семьей


«Вот она не приезжает к маме. Может она не хочет меня видеть. Ей удобно это положение, поэтому я не верю в Машины лозунги. Потому что если ты учишь всю страну как жить, то в принципе у тебя у самой должна быть семья идеальная», - рассуждают Ольга Шукшина, добавляя, что Мария также уже несколько лет не разговаривает со своей дочерью Анной.

Странные отношения у неё и с остальными детьми. Так, сын Макар ранее успел облюбовать столичные наркопритоны, подарив матери внука от девушки сомнительного поведения, ну а близнецы Фома и Фока и вовсе до 7 лет жили с отцом - Борисом Вишняковым и с занятой звёздной матерью почти не общались.

Затем Мария решила съездить с отпрысками в отпуск, а по возвращении отказалась вернуть их отцу, запретив детям с ним общаться. Сообщалось, что для них это был жуткий стресс, так как мамашу они практически не знали и к жизни с Вишняковым привыкли. Повзрослев, Фома и Фока возобновили плотное общение с Борисом и Марии пришлось с этим смириться. Сейчас парням по 17 лет.

Сестра Марии Шукшиной сообщила, что та не общается со своей семьей

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Ключевые слова: julianews, Мария Шукшина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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