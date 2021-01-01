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"Цинично убрали с афиш": Яна Рудковская рассказала об отмени ледовых шоу Евгения Плющенко

Вчера, 11:36
Яна Рудковская тяжело переживает происходящее.

"Цинично убрали с афиш": Яна Рудковская рассказала об отмени ледовых шоу Евгения Плющенко
Продюсер уже жаловалась на то, что осталась без любимых брендов, а теперь санкции затронули напрямую ее семью.

"Цинично убрали с афиш": Яна Рудковская рассказала об отмени ледовых шоу Евгения Плющенко


Евгений Плющенко ездил по миру со своими ледовыми шоу. Сейчас они должны были проходить в Японии, но в свете последних событий были отменены. "Евгения убрали со всех афиш в Японии. В Европе часть шоу перенесли на год, часть вообще отменили. В Японии цинично убрали с афиш не только моего супруга, но и сына. Даже ребенка убрали со всех афиш", - пожаловалась Яна в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

"Цинично убрали с афиш": Яна Рудковская рассказала об отмени ледовых шоу Евгения Плющенко


Кстати, в последние годы Плющенко не катался со своими шоу по России, выступая лишь в Москве и Питере. Теперь, похоже, ему снова придется выступать для нашего зрителя.

"Цинично убрали с афиш": Яна Рудковская рассказала об отмени ледовых шоу Евгения Плющенко

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Ключевые слова: julianews, Яна Рудковская

Количество просмотров: 3 224
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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