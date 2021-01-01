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О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу

Сегодня, 15:00
Меган Маркл и принц Гарри тщательно оберегают свою личную жизнь и регулярно судятся с журналистами, посмевшими туда вмешаться.

О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу
Но похоже интерес к супругам стал пропадать, да и деньги имеют свойство заканчиваться. Теперь они решили изменить своим принципам и своим принципам и стать участниками реалити-шоу. Ради этого Меган и Гарри разрешат повесить в своем доме видеокамеры.

О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу


К слову, жизнь на показ - одна из причин по которой они решили сложить свои королевские полномочия.

О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу


Производством шоу займется компания Netflix, но когда оно появится на экранах - пока неизвестно. Операторы уже сопровождали принца и его жену во время их поездки в Нидерланды.

О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу

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Ключевые слова: julianews, Меган Маркл, принц Гарри

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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