О жизни Меган Маркл и принца Гарри снимут реалити-шоу

Но похоже интерес к супругам стал пропадать, да и деньги имеют свойство заканчиваться. Теперь они решили изменить своим принципам и своим принципам и стать участниками реалити-шоу. Ради этого Меган и Гарри разрешат повесить в своем доме видеокамеры.К слову, жизнь на показ - одна из причин по которой они решили сложить свои королевские полномочия.Производством шоу займется компания Netflix, но когда оно появится на экранах - пока неизвестно. Операторы уже сопровождали принца и его жену во время их поездки в Нидерланды.