Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась, что несмотря на то, что их сыну Вагану всего 2 года, свободного времени у него практически нет.

С самого детства супруги занялись развитием ребёнка, так, по словам молодой миссис Петросян, наследник посещает занятия по рисованию, лепке, конструированию, учит цифры и армянский язык. Когда, спрашивается, Брухунова успевает водить сына на все эти активности, если она почти каждый день пропадает на шоппинге, в ресторанах или путешествует на машине с подружкой?Ответ прост, Татьяна подтвердила, что Ваганом занимаются няни и у него их несколько.Обе женщины являются высококлассными профессионалами своего дела, так что, развитие ребёнка это их ответственность. Родителям надо только оплачивать услуги.