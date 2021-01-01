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Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка

Сегодня, 14:27
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась, что несмотря на то, что их сыну Вагану всего 2 года, свободного времени у него практически нет.


Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка
С самого детства супруги занялись развитием ребёнка, так, по словам молодой миссис Петросян, наследник посещает занятия по рисованию, лепке, конструированию, учит цифры и армянский язык. Когда, спрашивается, Брухунова успевает водить сына на все эти активности, если она почти каждый день пропадает на шоппинге, в ресторанах или путешествует на машине с подружкой?

Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка


Ответ прост, Татьяна подтвердила, что Ваганом занимаются няни и у него их несколько.

Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка


Обе женщины являются высококлассными профессионалами своего дела, так что, развитие ребёнка это их ответственность. Родителям надо только оплачивать услуги.

Татьяна Брухунова рассказала, кто занимается развитием ее ребенка

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Ключевые слова: julianews, Татьяна Брухунова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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