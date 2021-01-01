Экс-редактор Первого канала Маргарита Овсянникова призналась, что хочет вернуться в Россию

Все очевидцы уверяют, что перед этим поступком женщина то и дело с кем-то переписывалась и созванивалась по телефону. А чуть ли не на следующий день после, Марго оказалась в Германии, где вдруг, с низшей ступени редактора на российском ТВ, стала корреспондентом немецкого издания. Очень стремительный скачок по карьерной лестнице, а главное, честно заработанный.Но вот жизнь в Европе оказалась не такой сладкой. Во-первых, от Овсянниковой отвернулись все родственники, включая родителей и детей. Общается с ней лишь младшая дочь, которой 11 лет и которая искренне не понимает, почему мам бросила её и уехала. Сын же заявил, что своими действиями журналистка разрушила жизнь им всем. Мать пытается объяснить, что мол, нет, наоборот, она обеспечила семье светлое будущее в цивилизованной и демократичной Европе, поехали, мол, сынок, сюда, ко мне! Но, по признанию Маргариты, отпрыск категорически не намерен её слушать. Вывезти детей в Германию насильно она не может, так как загранпаспорта у них нет.Ну а во-вторых, новое общество и немецкие коллеги общаются с Овсянниковой на так, как она бы хотела. Уж не знаем, на что она рассчитывала. Но, работать с этими людьми журналистке психологически тяжело.«Все поменялось, я каждый день общаюсь с новыми людьми. И уже даже это тяжело психологически. Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать. Вот такой вот я теперь человек — даже не знаю, кто я сейчас. Продолжаю, борюсь, не теряю сил и оптимизма», - сетует Овсянникова.Но, тем не менее, журналист настаивает, что свой поступок считает абсолютно правильным. Конечно, а то и из Европы попрут, тогда есть риск остаться вообще ни с чем.