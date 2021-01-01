Анастасия Костенко отправилась на юг без Дмитрия Тарасова

Его спросили, собираются ли они с семьей куда-то на отдых? Тарасов заявил, что лето они проведут на юге - в Сальске, то бишь, на Родине Костенко.К слову, Сальск - такой себе юг. Ни моря, ни гор в окрестностях не найти. Просто городок в Ростовской области. Очевидно, это понимая, Димон решил не ехать на этот «южный курорт», да ещё и жить там в квартирке у тёщи. Так что, отдыхать Анастасия отправилась сама, в обычном купейном вагоне вместе со всеми детьми, в сопровождении матери. Поездка предполагается на неопределённый срок.К концу путешествия на поезде, по словам экс-модели, она себя чувствовала абсолютно разбитой. А Тарасов тем временем объявил в блоге, что спровадил жену и детей и теперь дома один.«А вы же все вместе собирались ехать в Сальск!», «Ну теперь Дима оторвётся, как следует», «Что сам-то не поехал на юг-то?», «Не захотел в поезде трястись?», «Он привык к другому уровню отдыха, а не в квартире на этажах сидеть. В Сальске и сходить не куда», - предполагают подписчики. Сама Костенко поделилась, что приехала на Родину повидаться с пожилыми родственниками, «пока не стало поздно».