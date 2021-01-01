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Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России

Вчера, 13:43
Чулпан Хаматовой в России жилось плохо, признание зрителей, карьера в кино и театре, а также работа в собственном благотворительном фонде её тяготили.

Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России
Теперь она пытается выживать в демократическом государстве Латвия. Где все внимание к ней было приковано лишь в первую неделю по приезду.

Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России


Жить там артистке не на что. Рижский театр, который, якобы, взял её в труппу, заявил, что зарплата Хаматовой будет не больше 1000 евро в месяц, то есть, по нынешнему курсу, всего 65 тысяч рублей. Из них около половины у актрисы будет уходить на оплату коммунальных услуг её домика в глуши. А ведь у Чулпан к тому же двое детей, которых надо обеспечивать.

Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России


Между тем, в России, по словам источников, за один спектакль Хаматова получала до 300 тысяч рублей, а ещё и съёмки в кино, участие в мероприятиях, рекламе и общественной жизни. В общем, Чулпан жила в достатке.

Более того, в ненавистной стране, 10 лет назад ей удалось приобрести элитную квартиру в центре Москвы у Патриарших прудов. Нынешняя стоимость жилья оценивается в 120 миллионов рублей. Именно на эту недвижимость Хаматова и намерена сделать ставку: она собирается сдавать квартиру и брать за это 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, чтобы держаться на плаву, несовершеннолетним детям Чулпан пришлось устроиться на подработки после школы.

Что ж, почему-то власти Латвии не оказывают бежавшей Российской знаменитости помощь с работой и обустройством, а она, несомненно, на это рассчитывала, яро выступая на митингах.

Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России

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Ключевые слова: julianews, Чулпан Хаматова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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