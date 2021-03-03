Как сейчас выглядит Алиса Аршавина

Напомним, проблемы со здоровьем у Аршивиной начались после скандального развода с футболистом.Лицо журналиста изменилось: провалился нос. Многие подозревали, что ей сделали неудачную пластику, а сама экс-жена Аршавина говорила, что у неё аутоиммунное заболевание. Позже стало известно, что это сифилис. Вместе с тем, поговаривают, что у Алисы также начались проблемы ментального характера. На данный момент на публике она практически не появляется.Но, на днях её заметили на одной из площадок Москвы, где она проводила время с детьми. Своё лицо Аршавина больше не прячет.Очевидцы узнали её с трудом из-за болезненной худобы. От той внешности, что была во времена брака со спортсменом, не осталось и следа.