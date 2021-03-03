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Как сейчас выглядит Алиса Аршавина

Сегодня, 14:46
Если раньше бывшая жена Андрея Аршавина Алиса клеила на лицо пластырь, чтобы скрыть изменившуюся внешность, то теперь она больше ничего не прячет.

Как сейчас выглядит Алиса Аршавина
Напомним, проблемы со здоровьем у Аршивиной начались после скандального развода с футболистом.

Как сейчас выглядит Алиса Аршавина


Лицо журналиста изменилось: провалился нос. Многие подозревали, что ей сделали неудачную пластику, а сама экс-жена Аршавина говорила, что у неё аутоиммунное заболевание. Позже стало известно, что это сифилис. Вместе с тем, поговаривают, что у Алисы также начались проблемы ментального характера. На данный момент на публике она практически не появляется.

Но, на днях её заметили на одной из площадок Москвы, где она проводила время с детьми. Своё лицо Аршавина больше не прячет.

Как сейчас выглядит Алиса Аршавина


Очевидцы узнали её с трудом из-за болезненной худобы. От той внешности, что была во времена брака со спортсменом, не осталось и следа.

Как сейчас выглядит Алиса Аршавина


Как сейчас выглядит Алиса Аршавина

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Ключевые слова: julianews, Алиса Аршавина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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