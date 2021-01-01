"Сломалась и реву": Алена Ашмарина побрилась налысо, чтобы поддержать дочь

Напомним, некоторое время назад, старшая наследница бизнесвумен 9-летняя Патрисия в результате несчастного случая получила серьёзный ожог лица. Девочке уже провели не одну операцию, но полностью восстановить внешность пока не удалось. Дочь Ашмариной сильно переживает и комплексует по этому поводу. И вот, чтобы поддержать её и придать моральных сил, Алёна побрила голову наголо.«Мне хотелось запереться и реветь. Но какой пример я покажу дочери? Что я выбрала позицию жертвы? Что я сломалась и реву, жалею себя? Возможно, раньше я бы так и сделала, но не сегодня. Сиюша в последнее время очень часто расстраивается из-за своей щечки. Вчера это переросло всякие границы, мы ревели обе. И я решила, что такая моя поддержка — это самое огромное, что я могу дать, чтобы ее дух воспрял, не на несколько дней, как это было до этого, а надолго. Чтобы ее это шокировало и впечатлило. Чтобы она поняла, что есть я и я всегда рядом, а остальное — мелочи», - объяснила свой поступок звезда скандального реалити.Что ж, способ поддержки весьма странный. Поклонники Ашмариной и сами были шокированы её внешним видом. «А вы не думаете, что дочь будет ещё больше стесняться рядом с лысой матерью?», «Ну теперь вам надо бриться наголо до тех пор, пока щека Патрисии полностью не восстановится, если она вообще восстановится», «Материнская любовь не знает границ! Браво Алёна!», - обсуждают в пабликах.