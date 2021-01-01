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Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Сегодня, 13:51
С тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин бежали из страны в Израиль, слухи вокруг них не утихают.

Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Поговаривают, что за свои бойкие публичные высказывания юморист готовится сушить сухари, ибо на него шьётся уголовное дело. Но пока известно, что компетентные органы лишь проверяют его высказывания на наличие состава преступления и об уголовном деле говорить преждевременно.

Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина


Вместе с тем, муссируются разговоры о том, что семейство продаёт свой замок в Грязях, надеясь получить за него миллиард рублей, но навряд ли им это удастся. Тем временем, журналисты обратились за разъяснениями к внуку Примадонны, Никите Преснякову, который заверил, что дом Пугачева и Галкин продавать не собираются, и в Латвию они переезжать тоже не планируют, все это, мол, чушь.

Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина


«Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию», - высказался Пресняков.

К слову, конечно в Латвию певица и юморист не собираются, о ней и речи не было. А вот в Израиль, где они находятся уже несколько месяцев, очень даже возможно.

Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин, Алла Пугачева, Никита Пресняков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина С тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин бежали из страны в Израиль, слухи вокруг них не утихают.
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