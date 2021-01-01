Как Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Поговаривают, что за свои бойкие публичные высказывания юморист готовится сушить сухари, ибо на него шьётся уголовное дело. Но пока известно, что компетентные органы лишь проверяют его высказывания на наличие состава преступления и об уголовном деле говорить преждевременно.Вместе с тем, муссируются разговоры о том, что семейство продаёт свой замок в Грязях, надеясь получить за него миллиард рублей, но навряд ли им это удастся. Тем временем, журналисты обратились за разъяснениями к внуку Примадонны, Никите Преснякову, который заверил, что дом Пугачева и Галкин продавать не собираются, и в Латвию они переезжать тоже не планируют, все это, мол, чушь.«Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию», - высказался Пресняков.К слову, конечно в Латвию певица и юморист не собираются, о ней и речи не было. А вот в Израиль, где они находятся уже несколько месяцев, очень даже возможно.