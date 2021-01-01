Лянка Грыу развелась с мужем

У мальчика аутизм. По словам актрисы, нелады в отношениях с мужем начались по приезду в новую страну. Семья столкнулась со сложностями в период адаптации в новом обществе и не смогла с ними справиться.После развода Лянка и Михаил продолжают общаться ради сына, кроме того, им приходятся вместе работать. На данный момент Вайнберг является режиссером сериала «Тест на беременность», где у его экс-жены одна из главных ролей.«Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», - заключила актриса.Ранее она признавалась, что именно муж поддержал её в карьере и она ему многим обязана. В принципе, классическая история романа между обитателями актерской среды.