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Лянка Грыу развелась с мужем

Сегодня, 16:13
Лянка Грыу и режиссёр Михаил Вайнберг прожили вместе 12 лет, у них есть общий сын, из-за болезни которого пара уехала из России несколько лет назад.

Лянка Грыу развелась с мужем
У мальчика аутизм. По словам актрисы, нелады в отношениях с мужем начались по приезду в новую страну. Семья столкнулась со сложностями в период адаптации в новом обществе и не смогла с ними справиться.

Лянка Грыу развелась с мужем


После развода Лянка и Михаил продолжают общаться ради сына, кроме того, им приходятся вместе работать. На данный момент Вайнберг является режиссером сериала «Тест на беременность», где у его экс-жены одна из главных ролей.

Лянка Грыу развелась с мужем


«Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», - заключила актриса.

Ранее она признавалась, что именно муж поддержал её в карьере и она ему многим обязана. В принципе, классическая история романа между обитателями актерской среды.

Лянка Грыу развелась с мужем

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Ключевые слова: julianews, Лянка Грыу

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Лянка Грыу развелась с мужем Лянка Грыу и режиссёр Михаил Вайнберг прожили вместе 12 лет, у них есть общий сын, из-за болезни которого пара уехала из России несколько лет назад.
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