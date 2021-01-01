Неразделенная любовь: каковы могут быть последствия и как справиться с чувствами

Некоторые, испытывая влюбленность, чувствуют душевный подъем, готовы сворачивать горы и совершать подвиги, чтобы впечатлить любимого человека. Для других это прекрасное состояние ассоциируются с эмоциональной незащищённостью, состоянием уязвимости, переживаниями и бессонными ночами. Все люди разные, поэтому каждый сам решает, что для него неразделенная любовь.
Сильное романтичное чувство, которое не находит ожидаемого отклика от человека, к которому направлены чувства влюблённого – это неразделенная любовь. Но в некоторых случаях предмет обожания не просто не отвечает взаимностью, а вообще не в курсе, что стал причиной столь сильных переживаний. То есть, переживания происходят внутри и предмет любви является по большей части просто необходимой декорацией.
Несмотря на то, что безответная любовь неоднократно была показана в литературе и кино с положительной стороны, где она становилась причиной творческого и эмоционально роста героев, в реальной жизни она скорее мешает и большинство людей переживших его думают над тем, как избавиться от безответной любви.
Виды неразделенной любви:
● Объект недоступен
Предметом обожания может стать известная личность, певец или актёр. Наиболее часто это свойственно подросткам, они сохраняют изображения кумиров в телефоне, вешают постеры и просто фантазируют. В этом случае ответные чувства вообще не нужны, главное, ощущение влюблённости и внутренние переживания. Со временем такая влюбленность проходит.
● Объект не знает о ваших чувствах
Как правило, в этом случае предмет обожания не просто реален, а знаком с тем, кто его любит. Причиной становится невозможность по какой-либо причине открыться, рассказать о своих любовных переживаниях и выяснить отношения.
● Объект знает о них, но не может ответить
Проще говоря, человек отверг чувства того, кто его любит. Это можно просто пережить и забыть, так как другого выхода в сложившейся ситуации просто нет и быть не может.
● Безответная влюбленность к бывшему партнёру
Если люди расстаются, вероятнее всего, как минимум один из них больше не испытывает романтических чувств, но самое грустное для того, кто продолжает любить, что он остаётся в зависимом состоянии, ведь полностью прекратить отношения бывает очень сложно, но сделать это необходимо, так как насильно мил не будешь.
Последствия безответного чувства
Если вы думаете, что наши эмоции никак не влияют на развитие личности, то глубоко ошибаетесь, на самом деле, с точки зрения психологии, как раз они и становятся важными точками, которые переводят личность с одного уровня развития на другой. Так что, несомненно, будет интересно узнать, каковы последствия безответной любви.
В первую очередь не стоит думать, что пережить безответную любовь это плохо, скорее, наоборот, из этого чувства вы сможете вынести много полезного, если, конечно, не будете зацикливаться на отрицательных моментах.
Как известно, тема неразделенной любви часто становилась основой для сюжетов в мировой литературе и кинематографе. И не просто так, ведь подобные истории неизменно находят отклик в душах зрителей. Но секрет не только в этом, дело в том, что написанием книг и сценариев для кино и сериалов занимаются люди, которые тоже подвластны чувствам. Таким образом, нередко неразделенное чувство становится музой, вдохновением или, говоря простыми словами, основой для творчества.
Самое интересное, что не только в творческой сфере сильные эмоции могут стать вдохновением для работы над новыми проектами. Нередко представители отнюдь не творческих профессий совершали открытия и делали прорывы в своей работе благодаря сильным эмоциям.
С точки зрения психологии, такой приём можно назвать сублимацией, но как это ни назови, главное, что этот способ позволяет пережить безответную любовь без негативных последствий для себя и для человека, к которому чувства направлены, действительно работает и это доказано на практике.
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Как пережить неразделенные чувства женщине и мужчине
Как известно, женщины и мужчины переживают все эмоции по-разному. Не стала исключаем и безответная любовь. В первую очередь нужно разобраться, что значит неразделенная любовь для представителей противоположенных полов. Если для мужчины – это призыв к действию для завоевания сердца возлюбленной, то женщина в такой ситуации ведёт себя более сдержанно и в любом случае будет ждать первых шагов со стороны мужчины.
Что делать женщине, если тактика ожидания не дала результата? Здесь может быть несколько вариантов и выбор зависит от того, готова ли сама женщина переводить эти отношения на новый уровень. Как это ни удивительно, но нередко человеку достаточно просто испытывать романтические ощущения без развития отношений. Если это ваш случай, то справляться с неразделенной любовью вообще не нужно, особенно если предмет вашего чувства актёр, певец или вообще персонаж фильмы.
В зависимости от темперамента человека безответная любовь приводит к разным последствиям, кто-то может впасть в уныние от того, что любимый человек не рядом, а другой, напротив, повысит активность для привлечения внимания к своей персоне. Но в одном можно быть полностью уверенным – безответная любовь может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям, если сам человек настраивает себя определённым образом. Депрессия из-за неразделенной любви, конечно, возможна, но только если вы изначально склонны к унынию или даже боитесь сильных любовных эмоций.
Последствия неразделенной любви для мужчин и женщин могут различаться только в зависимости от того, как конкретный человек настроил себя в данной ситуации. С уверенностью можно сказать лишь одно – проблема безответной любви практически всегда сильно преувеличена и с помощью опытного психолога эту проблему можно не просто пережить и забыть, а почерпнуть из сложившейся ситуации пользу, взглянуть на нее с другой стороны, раскрыть свой потенциал и просто стать сильнее.