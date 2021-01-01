Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию

«Свидетели» утверждают, что прямо в аэропорту певец поджег свой российский паспорт, а затем прошёл на посадку в самолёт до Парижа, тем самым обозначив, что улетает из России навсегда.К слову, в отличие от многих своих коллег по шоубизнесу, Валерий остро не высказывается, ни к чему народ не призывает и вообще, вместе с женой Альбиной Джанабаевой, ведёт себя тихо.В начале он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, но потом понял, что слово артиста в этом конфликте никакого веса не имеет, геополитика намного сложнее, и стал просто наблюдать за ситуацией и переживать, как и все. Ни в какие негласные списки запрещённых артистов он не попал, въезд и выезд из страны ему никто не запрещал. А историю с сожженным в аэропорту паспортом он прокомментировал, отметив, что находится с семьей в Москве и уезжать никуда не намерен.«Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», - высказался артист.Кроме того, если бы Меладзе устроил костёр последи аэропорта, вероятно он бы сейчас находился как минимум в отделении полиции.