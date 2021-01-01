Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию

Сегодня, 12:23
Любопытная информация появилась о Валерии Меладзе.

Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию
«Свидетели» утверждают, что прямо в аэропорту певец поджег свой российский паспорт, а затем прошёл на посадку в самолёт до Парижа, тем самым обозначив, что улетает из России навсегда.
К слову, в отличие от многих своих коллег по шоубизнесу, Валерий остро не высказывается, ни к чему народ не призывает и вообще, вместе с женой Альбиной Джанабаевой, ведёт себя тихо.

Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию


В начале он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, но потом понял, что слово артиста в этом конфликте никакого веса не имеет, геополитика намного сложнее, и стал просто наблюдать за ситуацией и переживать, как и все. Ни в какие негласные списки запрещённых артистов он не попал, въезд и выезд из страны ему никто не запрещал. А историю с сожженным в аэропорту паспортом он прокомментировал, отметив, что находится с семьей в Москве и уезжать никуда не намерен.
«Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», - высказался артист.
Кроме того, если бы Меладзе устроил костёр последи аэропорта, вероятно он бы сейчас находился как минимум в отделении полиции.
Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию

← Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи? Сын Таисии Повалий отказался от общения с ней →

Ключевые слова: Валерий Меладзе, lilynews

Количество просмотров: 754
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Валерий Меладзе признался, что между ним и Альбиной Джанабаевой случаются ссоры
Валерий Меладзе неожиданно начал общение с подписчиками жены Альбины Джанабаевой
Валерий Меладзе высказывается категорически против пения дома
Валерий Меладзе вспомнил свои чувства при первой встрече с Альбиной Джанабаевой
Сын Таисии Повалий отказался от общения с ней Единственный наследник Таисии Повалий Денис больше не поддерживает отношений со звёздной матерью.
Валерий Меладзе ответил на слухи о своём переезде во Францию Любопытная информация появилась о Валерии Меладзе.
Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи? Монологи Максима Галкина в личном блоге привели к тому, что сейчас артист вместе с Аллой Пугачевой и детьми отсиживается в Израиле и надежды на то, что он вернётся в Россию мало.
В сети появились снимки девушки Давида Манукяна Несколько дней назад Давид Манукян заявил, что в этом году намерен жениться и уже задумывается о детях.
Бежавшая из России Чулпан Хаматова пытается заработать на россиянах онлайн Ажиотаж по случаю бегства российской актрисы Чулпан Хаматовой в демократичную и цивилизованную Латвию прошёл, теперь местным до неё дела нет.
Бежавшая из России Чулпан Хаматова пытается заработать на россиянах онлайн Ажиотаж по случаю бегства российской актрисы Чулпан Хаматовой в демократичную и цивилизованную Латвию прошёл, теперь местным до неё дела нет.
Публика неоднозначно оценила теледебют Николая Цискаридзе Николай Цискаридзе заменил бежавшего из страны Максима Галкина на посту ведущего шоу «Сегодня вечером».
Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов Наверное, королева Елизавета не ожидала получить такой удар на старость лет.
Алина Кабаева в кокетливом платье открыла свой фестиваль художественной гимнастики В Москве состоялось торжественное открытие фестиваля художественной гимнастики Алины Кабаевой «Алина».
Анастасия Костенко похвасталась растяжкой, задрав ногу на детской площадке Уже который год Анастасия Костенко занята родами и ублажением мужа Дмитрия Тарасова.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.