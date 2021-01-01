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Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи?

Сегодня, 12:18
Монологи Максима Галкина в личном блоге привели к тому, что сейчас артист вместе с Аллой Пугачевой и детьми отсиживается в Израиле и надежды на то, что он вернётся в Россию мало.

Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи?
Недавно в сети появилась информация о том, что юморист собирается продать свой знаменитый замок в деревне Грязи. По словам источников, за недвижимость Галкин намерен выручить миллиард рублей.
Вот только за такую цену покупатели в очередь выстаиваться не хотят, да что уж говорить, их вообще нет. Агент по элитной недвижимости поделился, что замок очень специфичен, далеко не каждый состоятельный человек захочет его купить, тем более за такую цену, тем более в такое нестабильное время, когда непонятно, что будет с экономикой дальше. Рисковать никто не хочет.

Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи?


Кроме того, дом Галкина находится далеко от цивилизации, деревня Грязи - не элитный охраняемый посёлок в Подмосковье, а настоящая глухая деревня, где живут простые люди. Само строение расположено на окраине поселения. Дом просто огромный и в этом его минус - размер коммунальных платежей очень внушительный. Также в жилище большой штат прислуги и работников по хозяйству: повара, уборщики, садовники и другие и каждому нужно платить зарплату и обеспечивать жильё на рабочем месте. Без них зачахнет и замок и территория вокруг. В общей сложности особняк возвышается на 6 этажей. Ну и архитектура строения нравится не всем, жить в замке было детской мечтой Галкина, но далеко не все эту идею разделяют.

Так что, владение этим имуществом требует колоссальных расходов. По оценкам эксперта, чтобы найти покупателя, юмористу нужно сбавить цену как минимум вдвое, а лучше и вовсе оставить в районе 250 миллионов рублей, то есть, продать себе в убыток. Тогда, может быть, кого-то и заинтересует это имущество, но и это не точно.

Что касается самого Максима Галкина, то по словам близких к нему источников, он в отчаянии от происходящего. Украинская артистка Мария Ефросинина поддерживает общение с юмористом, недавно они говорили по телефону.
«Мы созвонились на днях. Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. Его нет и не будет», - поделилась Ефросинина.
Сколько стоит замок Максима Галкина в деревне Грязи?

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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