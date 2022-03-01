Бежавшая из России Чулпан Хаматова пытается заработать на россиянах онлайн

Дала пару - тройку интервью, полила грязью Россию за пару сотен евро на местечковом митинге и «спасибо». В благодарность латыши собирают петицию о выдворении Хаматовой из страны.Тем временем, Чулпан, которая привыкла к хорошему уровню заработков в России и вниманию публики, столкнулась с нехваткой денег. Рижский театр номинально взял её в труппу, но пока не предложил никакой роли, да и языка актриса не знает. А любые денежные накопления имеют свойство быстро заканчиваться, если их не пополнять. И вот, Чулпан предприняла отчаянную попытку заработать, опять же, на русскоязычном аудитории.Она решила давать курсы актёрского мастерства онлайн. К слову, она и раньше это делала, ещё живя в России. Курсы Хаматовой были недешевы, но пользовались популярностью. Теперь же, популярностью у нас не пользуется сама Чулпан, так что и покупать её уроки мало кто хочет. Стало известно, что теперь актриса пытается найти клиентов, сделав очень внушительную скидку. Но желающих все равно мало. На эту тему высказался Эдгард Запашный, решивший, что артистка не получила в Европе то, на что рассчитывала.«Прочитал новость о том, что Чулпан Хаматова делает большую скидку на свои онлайн-уроки по актерскому мастерству, и поймал себя на мысли, что, уехав в Прибалтику, видимо, она не получила то, на что рассчитывает. Тех денег, которые она получает сейчас там, ей сильно не хватает, поэтому теперь она делает ставку на заработок в Сети и готова даже предоставлять серьезные скидки», - рассуждает Запашный.Он также добавил, что таких, как Хаматова не стоит прощать и принимать обратно.