Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов

Любимцы англичан принц Уильям и герцогиня Кейт собираются отказаться от титулов. А всё потому, что они уверены, что весь этот «церемониал» изжил себя и они хотят быть ближе к народу, чтобы их называли просто Кейт и Уильям.По словам источников, близких к супругам, идея отказаться от титулов у них появилась после недавнего тура по Карибскому морю, где простой народ встретил их враждебно, демонстрируя плакаты с требованием, чтобы «принц» убирался в свою сказку, а они хотят независимости от Великобритании. По мнению пары, отказ от церемоний сделает институт монархии более современным и понятным для подданных, ибо упростит общение.Как на это реагирует Елизавета неизвестно. Однако, некоторые поклонники Кейт и Уильяма подозревают, что им промыла мозги Меган Маркл, из-за которой отказался от титула принц Гарри.