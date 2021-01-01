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Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов

Сегодня, 16:44
Наверное, королева Елизавета не ожидала получить такой удар на старость лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов
Любимцы англичан принц Уильям и герцогиня Кейт собираются отказаться от титулов. А всё потому, что они уверены, что весь этот «церемониал» изжил себя и они хотят быть ближе к народу, чтобы их называли просто Кейт и Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов


По словам источников, близких к супругам, идея отказаться от титулов у них появилась после недавнего тура по Карибскому морю, где простой народ встретил их враждебно, демонстрируя плакаты с требованием, чтобы «принц» убирался в свою сказку, а они хотят независимости от Великобритании. По мнению пары, отказ от церемоний сделает институт монархии более современным и понятным для подданных, ибо упростит общение.
Как на это реагирует Елизавета неизвестно. Однако, некоторые поклонники Кейт и Уильяма подозревают, что им промыла мозги Меган Маркл, из-за которой отказался от титула принц Гарри.

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов

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Ключевые слова: Принц Уильям, Кейт Миддлтон, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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