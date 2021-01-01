Никиту Преснякова обвиняют в поджоге замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Так, в сети распространяется информация о том, что жилище юмориста и певицы сгорело. Серьезно пострадали три этажа и погибли два человека.А виновник «торжества» - внук Примадонны Никита Пресняков, который устроил в особняке пьянку с шашлыками в компании своей жены Алёны Красновой, Стефании Маликовой и Никиты Малинина. Никаких официальных сведений о том, что в замке пожар и погибли люди пока не поступало. Но, кто-то активно муссирует эту тему.Пресняков выступил с заявлением, отметив, что ни к какому пожару в доме бабули и дедули он не причастен, он вообще там не бывает. По его словам, они с женой постоянно находятся на даче Пугачевой в Истре и ни в каких Грязях не были, собственно и замок никто не поджигал.«Этот автор обвинил меня, что я с Никитой Малининым (видел парня один раз на ток-шоу) и Стефанией Маликовой (никогда вживую ее не видел) тусили в замке у сами знаете кого и устроили пожар, пострадали люди. Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами», - высказалась внук Пугачевой.На её Истринский даче Никита чувствует себя хозяином и любит проводить там время. Он признавался, что даже занимается там ремонтом и вкладывает в это свои личные деньги. А вот, собственно, и он, дачный домик Аллы Пугачевой.