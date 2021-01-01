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Ольга Бузова призналась, что из-за кризиса вынуждена экономить на еде

Сегодня, 13:04
После запрета недружественной соцсети, дела Ольги Бузовой и ей подобных пошли под откос.

Ольга Бузова призналась, что из-за кризиса вынуждена экономить на еде
Напомним, в Instagram (запрещен в РФ) у Оли было больше 20 миллионов обожателей. Ну а в Telergam за ней перебрались всего-то 900 тысяч, затем за полтора месяца от неё отписались почти 300 тысяч человек, остались, видимо, самые преданные фанаты, но и их с каждым днём все меньше. Ведь накрутить ботов в этой соцсети пока не так просто. В общем, ушли подписчики, ушли и заработки.

Бузова не стала скрывать в интервью, что её доходы упали. Конечно, пока отчаиваться рано, но экономить уже приходится. Ольга признается, что больше не питается в ресторанах, а если и заходит туда, то выбирает блюда подешевле.

Ольга Бузова призналась, что из-за кризиса вынуждена экономить на еде


«В жизни я достаточно скромна. Сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам. А я никогда не была транжирой. Мне на себя очень сложно тратить. Я до сих пор машину не поменяла, хотя она мне уже необходима. Пять лет я на ней, пора бы поменять, чтобы она и поездила еще, и можно было ее выгодно продать. Но я просто понимаю: на сегодняшний день у меня другие приоритеты. Чтобы шоу состоялось, чтобы я увиделась с поклонниками», - делится певица.
Она также добавила, что режим экономии её не пугает, ведь она выросла в простой небогатой семье, а в 18 лет подрабатывала уборщицей, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Ну и конечно Оля отметила, что никаких спонсоров у неё нет, она крутится, как белка в колесе и сама обеспечивает себя и помогает родственникам.
Ольга Бузова призналась, что из-за кризиса вынуждена экономить на еде

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Ключевые слова: Ольга Бузова, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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