«Никогда бы не стала популярной»: друг Евгения Петросяна высказался о карьере Елены Степаненко

Пока шумиха не утихла, артистку модно порезали пластические хирурги, она сменила гардероб и репертуар, завела своё шоу и теперь, можно сказать, на коне. Параллельно успевая в который раз судиться с Петросяном за общее имущество, заявляя суду, что антикварные картины Евгения Вагановича почему-то должны достаться именно ей. Близкий друг юмориста писатель Георгий Териков уверен, что своей популярностью и успехом по жизни Степаненко обязана Петросяну, который пристроил никому неизвестную Лену в свой театр, а потом и женился. На момент начала отношений артист уже был знаменит на всю страну.«Что касается Степаненко, то сейчас, после развода с Петросяном, мне ее репертуар не нравится — и пошловатый бывает, и не смешной. Если бы не Женя, она никогда бы не стала популярной артисткой. Он ведь взял ее в свой театр молодой, когда слава Петросяна гремела по всему Союзу, во всех республиках», - поделился мнением Териков.Писатель поддержал отношения товарища с молодой Брухуновой. Кстати, недавно появились слухи о том, что Татьяна снова беременна. Петросян в свою очередь заявил, что к очередному отцовству готов.