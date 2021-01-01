Отец Жанны Фриске рассказал, зачем вновь судится с Дмитрием Шепелевым

В этот раз дело касается квартиры покойной певицы, которую телеведущий намерен продать.Несколько лет назад Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей - это треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья возместила Русфонду. Однако, до настоящего момента Дмитрий эти деньги родителям Жанны не вернул. К тому же, по словам Владимира Борисовича, экс-зять растранжирил средства со счета, которые были предназначены Платону от матери после наступления его совершеннолетия. В банке на тот момент было 200 тысяч евро, а осталось лишь шесть евро.Вместе с тем, Фриске готовы идти на мировую с Шепелевым и обратились в суд, чтобы заключить с ним соглашение, согласно которому, они позволят телеведущему не возвращать им 7 миллионов в обмен на долю в квартире Жанны.Как на это отреагирует Дмитрий неизвестно. До этого он был решительно настроен на продажу имущества покойной певицы. Владимир Фриске не хочет этого допустить, ибо считает, что жилище в центре Москвы должно достаться Платону по наследству. Ну а кроме того, семья не хочет расставаться с домом Жанны. В квартире на данный момент все осталось также, как при жизни артистки. Не тронут ни гардероб, ни столик с духами и косметикой. Певица сама купила квартиру, очень этим гордилась, с душой разрабатывала дизайн комнат и делала ремонт.