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Отец Жанны Фриске рассказал, зачем вновь судится с Дмитрием Шепелевым

Вчера, 11:28
Недавно Владимир Фриске вновь начал тяжбы с несостоявшимся зятем, скрывающим от него внука, Дмитрием Шепелевым.

Отец Жанны Фриске рассказал, зачем вновь судится с Дмитрием Шепелевым
В этот раз дело касается квартиры покойной певицы, которую телеведущий намерен продать.
Несколько лет назад Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей - это треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья возместила Русфонду. Однако, до настоящего момента Дмитрий эти деньги родителям Жанны не вернул. К тому же, по словам Владимира Борисовича, экс-зять растранжирил средства со счета, которые были предназначены Платону от матери после наступления его совершеннолетия. В банке на тот момент было 200 тысяч евро, а осталось лишь шесть евро.

Отец Жанны Фриске рассказал, зачем вновь судится с Дмитрием Шепелевым


Вместе с тем, Фриске готовы идти на мировую с Шепелевым и обратились в суд, чтобы заключить с ним соглашение, согласно которому, они позволят телеведущему не возвращать им 7 миллионов в обмен на долю в квартире Жанны.
Как на это отреагирует Дмитрий неизвестно. До этого он был решительно настроен на продажу имущества покойной певицы. Владимир Фриске не хочет этого допустить, ибо считает, что жилище в центре Москвы должно достаться Платону по наследству. Ну а кроме того, семья не хочет расставаться с домом Жанны. В квартире на данный момент все осталось также, как при жизни артистки. Не тронут ни гардероб, ни столик с духами и косметикой. Певица сама купила квартиру, очень этим гордилась, с душой разрабатывала дизайн комнат и делала ремонт.

Отец Жанны Фриске рассказал, зачем вновь судится с Дмитрием Шепелевым

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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, Lilynews

Количество просмотров: 2 717
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Соцсеть

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