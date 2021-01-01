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Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе

Сегодня, 19:39
Иван Ургант теперь проживает в Израиле и вернётся ли в Россию неизвестно.

Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе
Вдобавок, стало известно, что телеведущий спешно пытается втридорога продать свой подмосковный дом с серьезными дефектами. Так что, из страны он уехал надолго.
Но, чтобы жить поживать за границей, нужны деньги. Их Ургант решил раздобыть начав гастролировать по Европе. Так, сразу в трёх немецких городах на улицах появились афиши с физиономией Ивана и его партнёров по шоу «Вечерний Ургант» Аллы Михеевой и Дмитрия Хрусталёва. В летний период они планируют тур «Вечерний Ургант live».

Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе


К слову, один из приятелей знаменитости пообщался с журналистами и заверил, что мол, эти гастроли планировались ещё в прошлом году, но сорвались из-за пандемии, так что, к нынешней ситуации или к попыткам Вани заработать в сложный период, отношения, якобы, не имеют. Более того, товарищ настаивает, что и сейчас, из-за всей политической истории, концерты отменены и перенесены на 2023 год, а афиши, якобы, собираются перепечатывать с новой датой.
Вот такой верный друг у Ивана Урганта.

Покинув Россию, Иван Ургант намерен пуститься на гастроли по Европе

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Ключевые слова: Иван Ургант, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Соцсети

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