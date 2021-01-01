Подруга Анастасии Заворотнюк дала комментарий о здоровье актрисы сегодня

Поэтому поклонники звёзды сериала довольствуются лишь тем, что рассказывают её друзья и коллеги.Не так давно певица Виктория Пьер-Мари, сыгравшая роль в ситкоме, призналась, что общается с Настей и видит, как ей нелегко. "Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается.Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания", - отметила артистка.Интересно, как родные Заворотнюк относится к тому, что подруги Анастасии позволяют себе такие откровенные комментарии в сети.