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Ани Лорак пропала, оставив дочь бывшему мужу

Сегодня, 15:53
Ани Лорак (Каролина Куёк) переживает не лучшие времена.

Ани Лорак пропала, оставив дочь бывшему мужу
Как и многие представители украинского шоубизнеса, певица столкнулась с проблемами в карьере и не только. Изначально Лорак никак не комментировала нынешние геополитические события и это не понравилось её землякам.

Стало известно, что её внесли в «чёрный список» на Украине, запретив въезд в страну, а в её родных Черновцах убрали её именную звезду с местной «аллеи славы». Вместе с этим, разумеется, отменили все концерты в Незалежной.

Ани Лорак пропала, оставив дочь бывшему мужу


Выяснилось, что в России выступления артистки также отменены, пока до ближайшей осени. Более того, отменили концерты Лорак и в Турции, вместе с ней там лишились выступлений Вера Брежнева, Валерий Меладзе и певица Ёлка. Представители турецкой стороны обосновали это сложной ситуацией в мире.
Ну а сама певица, видимо, решила залечь на дно. Ани удалила все соцсети и не отвечает на звонки журналистов, где она находится также неизвестно.
Однако, 11-летняя дочь Лорак сейчас живёт в Турции у своего отца Мурата Налчаджиоглу. Он с радостью делится кадрами с девочкой в своём блоге. Вероятно, артистка намерена взять паузу и подумать, что делать дальше исходя из обстановки.
Ани Лорак пропала, оставив дочь бывшему мужу

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Ключевые слова: Ани Лорак, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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