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Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Максима Галкина и Аллу Пугачеву

Сегодня, 19:54
На днях Маргарита Симоньян в эфире федерального канала сделала заявление о сексуальной ориентации Максима Галкина.

Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Максима Галкина и Аллу Пугачеву

Это возымело ошеломительный эффект, друзья и товарищи юмориста бросились защищать его честь. Даже Филипп Киркоров высказался, упрекнув Симоньян и отметив, что она не только унизила супругов Галкиных, но это также скажется на их детях, когда они узнают, какие слухи ходят про их родителей, захотят ли они вообще возвращаться в Россию, где они ходят в школу и общаются со сверстниками. Да и в целом, певец призвал журналистку и её коллег не раскалывать общество.

Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Максима Галкина и Аллу Пугачеву


Симоньян не стала молчать и ответила Киркорову в довольно грубой манере, вновь задев чувства благородной семьи.
«А ваши бывшие родственники, Филипп, срут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе», - написала журналист в соцсети.

К слову, «русскому народу» высказывание Симоньян не понравилось. Публика призвала журналистку остановить этот « публичный балаган».
«Хватит уже, она переигрывает», «Даже если Галкин и гей, ну зачем эту тему муссировать?», «Это чересчур, было бы мудрее вообще ничего не отвечать», «Киркоров прав, это не её дело! Уже грубость началась какая-то!», «Хабалка», «Не опускалась бы так», «Какой слог у журналиста, однако», - рассуждают в сети.

Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Максима Галкина и Аллу Пугачеву

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева, Маргарита Симоньян, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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