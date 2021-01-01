Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада

Сегодня, 14:50
Последние пару месяцев политическая элита США и Европы, судя по всему, не спит ночами, придумывая очередную глупейшую санкцию для нашей страны.

У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада
Тот факт, что все эти «изыскания» в конечном счёте окажут влияние на нашу экономику и бизнес вполне понятен, но, не всегда это влияние со знаком минус. В конечном счёте, жизнь продолжается и открывается новые возможности.

В неприятную ситуацию попал молодой избранник Надежды Бабкиной Евгений Гор. Он много лет занимается производством элитной парфюмерии для дома - ароматическими свечами и духами. Фирменные отдушки для изделий закупались в Европе. Но, теперь все накрылось медным тазом.

По словам певицы, поставщики и рады бы поставлять компоненты, но, логистическая цепочка нарушена, а обходные пути обойдутся производству, да и в итоге покупателям, в три раза дороже. Так что, Гор вынужден искать новых партнёров, и они уже нашлись на Бали.

У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада


«Он поехал на Бали искать новых поставщиков. У него же здесь завод свой, свечной. И он там, помимо всего прочего, всякие ароматизированные штучки выпускает. Ему нужны фирменные отдушки для продукции. Раньше он работал с Европой. Сейчас вся история неудобной стала. Даже если они и согласны продавать нам отдушки, их все равно надо доставить по цепочке. В итоге выйдет в три раза дороже. А с Бали проще: оттуда напрямую все будет приходить, без посредников. Поэтому дешевле гораздо. В общем, Женя сейчас активно этим вопросом занимается», - поделилась Бабкина.

Кстати, столкнулась с новыми реалиями и начинающая модельерша Стефания Маликова. На днях она отправилась в Узбекистан, знакомиться с местным производством и ассортиментом тканей. В общем, жизнь не стоит на месте.

У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада

← Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Макси... →

Ключевые слова: Евгений Гор, Надежда Бабкина, lilynews

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Личная страница в социальных сетях

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анна Бузова рассказала о проблемах в бизнесе
Алеся Кафельникова шокировала анорексичным телом на видео с Бали
Наталья Фриске показала шикарную фигуру на Бали
Юлианна Караулова стала «Самой стильной в России» по версии Юлии Бали
Маргарита Симоньян резко ответила Филиппу Киркорову, вновь задев Максима Галкина и Аллу Пугачеву На днях Маргарита Симоньян в эфире федерального канала сделала заявление о сексуальной ориентации Максима Галкина.
У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада Последние пару месяцев политическая элита США и Европы, судя по всему, не спит ночами, придумывая очередную глупейшую санкцию для нашей страны.
Дочь Константина Меладзе рассказала, где сейчас находится Младшая дочь Константина Меладзе Лия намеревалась начать карьеру певицы и стала участницей украинского шоу «Голос», однако, обстоятельства сложились иначе.
Тимати вышел в свет в компании новой невесты, мамы и дочери Вот уже несколько месяцев клиентка Пети Листермана Валя Иванова считается подружкой Тимати и накануне, даже пришла вместе с его семьей на ДР Филиппа Киркорова.
Ольга Бузова появилась на юбилее Филиппа Киркорова в элегантном платье, подчёркивающем фигуру На днях в Москве отгремел юбилей Филиппа Киркорова, на котором отметились представители шоубизнеса, включая Ольгу Бузову.
Жители Латвии требуют выставить Чулпан Хаматову из страны Перебравшись в свой домик в Латвии и получив место в Рижском театре, Чулпан Хаматова могла бы зажить спокойно, не считая, конечно, того, что её заработки резко сократились, но все происходит не совсем так.
Филипп Киркоров пристыдил Маргариту Симоньян за её высказывание по поводу сексуальной ориентации Максима Галкина Накануне Филипп Киркоров записал небольшое обращение, где озвучил свою позицию о происходящем в российском обществе, где особенно досталось Маргарите Симоньян.
Ким Кардашьян появилась на красной дорожке с новым избранником Похоже, что совместное посещение ужина корреспондентов Белого Дома в Вашингтоне можно считать официальным объявлением того, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон теперь пара.
Солистку «Вороваек» Светлану Ларионову ввели в кому 14 апреля группа «Воровайки» выступала с концертом на корпоративе в городе Кострома.
Анджелина Джоли прилетела во Львов Любительница покататься по «горячим точкам» Анджелина Джоли в этот раз выбрала для своего визита украинский Львов.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.