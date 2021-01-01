У Евгения Гора начались проблемы с бизнесом из-за санкций Запада

Тот факт, что все эти «изыскания» в конечном счёте окажут влияние на нашу экономику и бизнес вполне понятен, но, не всегда это влияние со знаком минус. В конечном счёте, жизнь продолжается и открывается новые возможности.В неприятную ситуацию попал молодой избранник Надежды Бабкиной Евгений Гор. Он много лет занимается производством элитной парфюмерии для дома - ароматическими свечами и духами. Фирменные отдушки для изделий закупались в Европе. Но, теперь все накрылось медным тазом.По словам певицы, поставщики и рады бы поставлять компоненты, но, логистическая цепочка нарушена, а обходные пути обойдутся производству, да и в итоге покупателям, в три раза дороже. Так что, Гор вынужден искать новых партнёров, и они уже нашлись на Бали.«Он поехал на Бали искать новых поставщиков. У него же здесь завод свой, свечной. И он там, помимо всего прочего, всякие ароматизированные штучки выпускает. Ему нужны фирменные отдушки для продукции. Раньше он работал с Европой. Сейчас вся история неудобной стала. Даже если они и согласны продавать нам отдушки, их все равно надо доставить по цепочке. В итоге выйдет в три раза дороже. А с Бали проще: оттуда напрямую все будет приходить, без посредников. Поэтому дешевле гораздо. В общем, Женя сейчас активно этим вопросом занимается», - поделилась Бабкина.Кстати, столкнулась с новыми реалиями и начинающая модельерша Стефания Маликова. На днях она отправилась в Узбекистан, знакомиться с местным производством и ассортиментом тканей. В общем, жизнь не стоит на месте.